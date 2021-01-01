Hayvancıya iyi haber

TÜK tarafından 2 TL’den satılan yemlik arpanın kilosu 1.70 TL’ye düşürüldü

Hayvancıya iyi haber
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Yemlik arpanın satış fiyatında düzenlemeye gidildi. Toprak Ürünleri Kurumu'nca (TÜK) 2 TL’den satılan yemlik arpanın kilosu dünden itibaren 1.70 TL’ye düştü.
TÜK'ten yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun hükümet ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi.
Açıklamada, hükümetin, yemlik arpanın 1.70 TL/kg’dan satılması için gerekenin yapılmasına karar verdiği kaydedildi.
Açıklamada, 21 Aralık’tan itibaren 2 TL’den satışı yapılan arpadaki fiyat farkının ise üreticilere arpa olarak verileceği belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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