‘Gençliğin önünü açmalıyız’

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün BRT'de yayınlanan Spor Gündemi programına konuk oldu. Bakan Arıklı yaptığı açıklamada, ülke gençliğinin önünün açılması için çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Ülke sporu, geçtiğimiz haftalarda alınan kararla Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya bağlanmıştı.



Asya Spor Federasyonlarının kapılarını çalmalıyız

Dış temasla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "Spor politikamızın devlet politikası haline gelmesi lazım. Yani siz gençliğinize spor yaptıramıyorsanız, onları uluslararası alanda yarıştıramıyorsanız, gençliğin kendi içine kapanık bir ortamda spor yapmalarını çok da cazip bir tarafının olmadığını kabullenmek lazım. Yani teşvikle motivasyonu bir arada yürütmemiz gerekiyor. Şu an maalesef Avrupa takımları ile maç yapma imkânımız yok. Güney Kıbrıs ve Yunanistan önümüzde dağ gibi engel. Onların olmadığı bir ortamda çok daha rahat hareket edebiliriz. Bunun için futbol başta olmak üzere Asya Spor Federasyonları ile temas kurarak ülke gençliğinin önünü bir nebze de olsa açabiliriz. Asya Spor Federasyonlarına üye ülkelerle siyasi problemimiz yok. Elbette ben de Küçük Kaymaklı'nın, Çetinkaya'nın Real Madrid ile maç yapmasını isterim. Kim istemez. Ama şu anda mümkün olanı yapmanın peşinde koşmalıyız. Buna en büyük örnek Cebelitarık’tır. Pandemi olayı tamamen ortadan kalktıktan sonra gerekli çalışmalara başlayacağız. Kaderimize küsecek halimiz yok. Spor politikasını, tanınma ve gençlerimizin önünü açma açısından devlet politikası olarak kullanmamız gerekiyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Spor Dairesi’nin organizeye ihtiyacı var

‘’Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışmalarını yapıyor. Yılbaşı itibariyle yeni yönetim atanacak. Bizimle uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir yönetim ve daire müdürü olacak. Fuat Tekin ve Mete Topçu bünyemizde yer alacak. Fuat Tek Spor Dairesi Müdürü, Mete Topçu da Genel Yönetim Kurulunda olacak.’