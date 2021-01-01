Aysel Uçkan gurur veriyor

Kaya EMİROĞLU

Kıbrıs Türk futbolunun dünya futbolu anlamındaki gururu olan Spor Bilimci Aysel Uçkan, Meksika ve FC Barcelona’daki görevlerine devam ediyor. Dün bir TV programına katılan Uçkan, bir yıldan uzun süredir devam eden Meksika ve FC Barcelona’daki başarılı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Galatasaray’da üç yıl çalıştığını ve büyük tecrübe edindiğini vurgulayan Uçkan, şu an Meksika Futbol Federasyonu’nda devam eden görevinde de mutlu olduğunu ve en iyisini yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Uçkan şunları söyledi:

“FC Barcelona’ya giderken oldukça sıkı ve zorlu bir süreç geçirdim. Yaklaşık bir hafta sıkı bir görüşme trafiği yaşadım. Uzun süre çabalarım oldu. Hayallerim vardı. Hedeflerim vardı. Tüm spor dallarındaki takımların performanslarını takip eden sorumluyla görüşmemin ardından hazırladığım projelerle ilgilendiklerini söylediler. Barcelona’da sekiz ay geçirdim. Sonrasında da Meksika Futbol Federasyonu’yla yaptıkları işbirliği neticesinde bana teklifte bulundular.”

Meksika’da mutluyum

Meksika Futbol Federasyonu’nun ülke futboluna çok ciddi bir yatırım yaptığına vurgu yapan Uçkan, toplam 51 takım için proje üretilmekte olduğunu belirtti. Meksika’da beş aydır bulunduğunu, mutlu olduğunu ve görevine devam etmeyi istediğini ifade eden Uçkan, henüz bir yardımcısı bulunmadığını, bu konuyla ilgili de gelişmeler olacağını kaydetti. Meksika’daki çalışmalarına da değinen Uçkan, mevcut kulüplerin oyuncu profillerini çıkardıklarını ve buna göre veri elde ederek proje ürettiklerini belirtti. Uçkan, ayrıca, İspanyolca dil eğitimine de devam ettiğini de söyledi.

Kıbrıs Türk futbolu çok büyük imkanlara sahip değil

KKTC futboluyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aysel Uçkan şunları söyledi:

“Ülke olarak çok büyük imkanlara sahip değiliz. Kolay bir psikolojide de değiliz. Ancak benim yaptığım çalışmalarla ilgili aldığım tepki “Burada bunu yapamayız” şeklinde oluyor hep. Bu arada dünyayla aramızdaki farkı görebiliyorum artık. Yine de şunu söyleyebilirim ki çok fazla takımımız olmayışı bizim için bir avantaj olabilir. Küçük yatırımlarla futbol takımlarına destek olabiliriz.”

GPS sistemlerinin şu an dünyada “olmaz olmaz” bir durum olduğunun altını çizen Uçkan, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şu an KKTC’de elimizde cihaz olmadığı için ölçüm yapma şansımız çok azdır. İmkanlar kısıtlıdır. Objektif olarak görebileceğimiz bir data (veri) yoktur. Görsel olarak yapılabilecek şeyler vardır. Ancak bu konuşulabilir, projelendirilebilir bir durumdur. Bir veri tabanı oluşturulabilir. Ayrıca bu ülkenin bir genci olmam bizim için avantajdır. Gecemi gündüzüme katıp çalışabilirim.”