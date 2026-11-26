İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği ziyaretlerde bölge halkının talep ve beklentileri dinlenirken, Sadıkoğlu’na eşlik eden uzun araç konvoyu dikkat çekti.

İskele ve 21 köyde seçim çalışmalarını sürdüren Sadıkoğlu, bölge ziyaretleri kapsamında dört köyde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet eden Sadıkoğlu, geçmiş dönemde gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.

Ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Sadıkoğlu, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

“Bizim siyasetimiz insan odaklı”

Seçim dönemlerinde olduğu gibi seçim sonrasında da halkla iç içe olmayı önemsediklerini ifade eden Sadıkoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın kendileri için temel bir anlayış olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, “Bizim siyasetimiz insan odaklı. Biz vatandaşımızı sadece seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışın hiçbir zaman parçası olmadık. Yıllardır olduğu gibi bugün de halkımızın arasındayız. Bizi karşılayan, bizimle yürüyen, düşüncelerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İskele’yi bir bütün olarak görüyoruz”

İskele merkezinin yanı sıra 21 köyün tamamının kendileri için aynı öneme sahip olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, her köyün ihtiyaçlarını bildiklerini ve bölgenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadıkoğlu, “Biz İskele’yi bir bütün olarak görüyoruz. Her köyümüzün ihtiyacını biliyor, her bölgenin geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin dikkat çeken görüntülerinden biri de Sadıkoğlu’na eşlik eden araç konvoyu oldu. Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk ve Ötüken ziyaretleri boyunca oluşan uzun konvoy, seçim çalışmaları sırasında bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi.