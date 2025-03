Zamlar durmuyor

Ömer KADİROĞLU

Mübarek Ramazan ayı bugün başlıyor. Oruç tutan dar ve sabit gelirli vatandaşlar için bu yıl iftar sofrası zamların etkisiyle daha da zayıflayacak. Dört kişilik bir aile için etsiz bir iftar sofrası ‘en kısıtlı’ şekliyle 869 lirayı buluyor. Bu rakam; havuçlu ve patatesli mercimek çorbası, ekmek, kuru fasulye, pilav, irmik helvası ve hurmayı içeriyor. Kuru fasulye ve pilav yerine tavuk kalça ve makarna tercih edilirse bu kez hellim maliyeti ortaya çıkıyor.

Ersalıcı Market Direktörü Mehmet Ali Ersalıcı Diyalog Gazetesi’ne yaptığı fiyat değerlendirmesinde zeytin ile oruç açmak isteyenlerin 200 gram zeytin için 60 TL, 500 gram hurma için 85 TL ödemek durumunda kaldığını ifade etti. Vatandaşların eskisi gibi Ramazan alış-verişi yapmadığını belirten Ersalıcı, iftar sofrasında et isteyenlerin kilosuna 750 lira ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu arada bir kilo baklavanın en ucuzundan 600 lira, kadayıfın ise 850 lira olduğu belirtildi. Vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre daha yüksek olduğunu, ellerinden geldiğince güzel Ramazan sofraları kuracaklarını söyledi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Şenay Sönmez

“Fiyatlar çok kötü ve Ramazan alışverişi yapamadık. Çorba, ana yemek ve tatlı olması lazım iftar sofralarında ancak bu sene ne olacak bilemiyoruz. Başka şeylerden kısarak iftar sofrasını kurmamız lazım. Geçtiğimiz yıl etli ana yemekleri soframıza koyuyorduk bu sene de inşallah öyle olacak.”

Reyyan Eraslan

“Oruç tutacağım. Kız arkadaşlarımla hep birlikte herkesin sevebileceği bir iftar sofrası kuracağız. Çorba, pilav, tavuklu bir yemek ve tatlı alarak iftar soframızı kuruyoruz. Zaman zaman da marketten hazır aldığımız yemeklerle sofralarımızı kuracağız. Orucumu hurma ile açacağım.”

Merve Bozkurt

“Sahur için kahvaltı, iftar yemeği için ise sulu yemek, pilav ve çorba hazırlayacağım. İlk gün için çorba ve ana yemek olarak fırında tavuk hazırlayacağım. Artan bu fiyatlar bütçemizi sarssa da Ramazan ayı boyunca orucumuzu tutup soframızı kuracağız. Ben orucumu hurma ile açıyorum.”

Yusuf Şenizler

“İftar soframızda ne olacak diye ayrıca düşünmedim ancak kısmette ne varsa; makarna, çorba, hurma olacaktır. Geçmişte de günübirlik ne yapıyorsak onu yapıyorduk arada da özel sofralar kuruyorduk. Fiyatlar geçen yıla göre daha da kötü olduğu için biraz bizleri zorlayacaktır.”

Oğuz Seçmen

“İftar sofralarımızın ilk gününde soframızda ne olacak diye bir plan yapmadık. Allah ne kısmet ederse onları koyacağız. İlk iftarın biraz daha özel olmasını istiyorum. Ben çok fazla et yemiyorum ancak et fiyatları öyle bir oldu ki; bırakın almayı et reyonlarının önünden dahi geçemiyoruz. Fiyatlar genel olarak o kadar bir yükseldi ki; artık marketlere girmeye, raflara bakmaya korkar olduk.”

Ayşenur Yılmazkam

“İftar soframızda ilk başta hafif yemekler olmasını tercih edeceğim ve çorba ile tavuk yemeği yapacağım. Dört dörtlük bir sofrayı bir ay boyunca her akşam hazırlamaya ne bütçe ne de bünye yetmez. Zaten iftar; iş çıkış saatine denk geldiği için uzun uzun sofralar hazırlamaya vaktimiz olmayacak.”

İftarlık bazı ürünlerin fiyatlar şöyle:

Kırmızı et: 580-800 arası

Kırnı piliç kalça: 164 TL kilosu

Bir paket (4 parça) piliç kalça: : 128.58 TL

Yudum 1 litre Ayçiçek yağı: 149.90 TL

KOOP 1 litre süt: 49 TL

Koop hellim: 420.90 TL (Kilosu)

Bir adet hellim 86.28 TL

Selva makarna: 25 TL

Toz şeker 800 gr: 39.90 TL

İrmik 800 gr: 43.50 TL

Kırmızı mercimek 800 gr: 55 TL

Pirinç 800 gr: 99.90 TL

200 gr siyah zeytin: 59.90 TL

Hurma 500 gr: 85 TL

Şehriye 500 gr: 39.90 TL

Mercimek 800 gr: 55 TL

Patates: 64 TL (Kilosu)

3 adet orta boy havuç 31 TL (Kilosu 55 TL)

2 adet orta boy soğan: 10.25 TL (Kilosu 27 TL)

2 somun ekmek 30 TL: ( Tanesi 15 TL)

Bir paket fasulye: 89.90 TL

Bir paket pirinç: 99.90 TL