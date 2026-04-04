Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Kuzey Afrika’dan gelen Libya kaynaklı toz Kıbrıs adasını altına aldı. Hava kalitesi ölçümlerinde değerlerin normalin 40 katına kadar çıktığı belirlendi. Uzmanlar, tozlu havanın pazartesine kadar süreceğini belirtirken, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre; günlük ortalama 50 mikrogram/metreküp olması gereken toz miktarı son 24 saatte Lefkoşa’da 2.010, Alevkayası’nda 2.316, Gazimağusa’da 1.360, Teknecik’te 1.802, Kalecik’te 1.244, Güzelyurt’ta 1.731 ve Girne’de 1.981 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Zaman zaman trafikte görüş mesafesini düşüren tozlu havanın pazartesine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, tozun Kuzey Afrika üzerinden, Libya kaynaklı olarak güneyli ve kuvvetli hava akımlarıyla bölgeye taşındığını belirterek, yoğun bir toza maruz kalındığını ifade etti. Güneş, 5-6 Nisan tarihlerinde beklenen yağışların ardından 7 Nisan’da havanın temizlenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Ayrıca bu durumun meteorolojik bir olay olduğunu, savaşla ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Uzmanlardan sağlık uyarısı

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları, çöl tozlarının özellikle astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Yoğun tozun solunmasının zatürre, enfeksiyon, akciğer hasarı ve solunum yetmezliğine yol açabileceğini ifade eden Fırıncıoğluları, boğaz kaşıntısı, kuru öksürük, göz akması ve nefes darlığı gibi belirtilere dikkat çekti. Kronik hastalığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği: Ciddi risk var

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek bunun halk sağlığı açısından acil risk oluşturduğunu ifade etti. Dalkan, yoğun toz ve partikül maddelerin solunum ve kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, astım ataklarını tetiklediğini ve KOAH hastalarında alevlenmelere neden olduğunu kaydetti. Dalkan, risk gruplarının açık hava aktivitelerinden kaçınması ve mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalması gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan işverenlere çağrı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yoğun tozlu hava koşulları nedeniyle özellikle açık alanda çalışanların korunmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, işverenlerin çalışma saatlerini düzenlemesi, koruyucu ekipman sağlaması ve risk grubundaki çalışanlar için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Güneyde önlemler alındı

Kuzey Afrika üzerinden taşınan Libya kaynaklı çöl tozu Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor.

Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Philippos Tymvios, yaptığı açıklamada, bu denli yoğun toz olaylarının yaklaşık on yılda bir yaşandığını belirterek, gelecekte benzer olayların daha sık görülebileceğine işaret etti. Mevcut durum nedeniyle Sağlık, Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından savunmasız gruplara yönelik çeşitli tavsiyeler yayımlandı.

Çalışma Denetleme Dairesi, yüksek toz konsantrasyonu nedeniyle açık hava çalışmalarının askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında tüm dış mekan faaliyetlerinin durdurulması ve toz olayının sona ermesinin ardından yeniden planlanması gerektiği ifade edildi.

Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyle, öğrenci ve öğretmenlerin gün boyunca sınıflarda kalması yönünde tedbir alındı. Açık hava etkinlikleri durdurulurken, gerekli sağlık önlemlerinin uygulanması istendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 09:49