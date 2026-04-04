Anketler havada uçuyor

Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarının artması dikkat çekiyor. Anket soruları arasında partilere destek sorusunun yanı sıra İngiliz üslerinin durumu da yer alıyor.

Politis gazetesi “MRC Cypronetwork Ltd” şirketi tarafından 10-16 Mart tarihleri arasında bin 402 kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına dayanarak, Rum halkının yüzde 56’sının İngiliz üslerini istemediğini iddia etti.

Katılımcılara, İngiliz Üslerinin adadaki mevcudiyetinin de sorulduğunu yazan gazete, yüzde 56’lık bir kesimin üslerin adadan gitmesi gerektiği yönünde görüş belirttiğini; yüzde 38’lik bir grubun ise kalmasını istediğini ortaya koyduğunu aktardı.

Gazete, ankette katılımcılara Rum hükümetinin savaş politikasından ne kadar memnun oldukları sorusunun da yöneltildiğini, katılımcılardan yüzde 52’sinin “hiç veya çok da memnun olmadığı” yanıtını verdiğini; memnuniyet belirtenlerin oranının ise yüzde 43’te kaldığını vurguladı.

AKEL’in oylarında artış var

Anket sonuçlarına göre; milletvekilliği seçimlerinde AKEL ve DİSİ aynı oy oranına ulaşacak.

Gazete, AKEL aynı şirketin şubat ayında gerçekleştirdiği ankette yüzde 17,5 olan oy oranı bu kez yüzde 18’e ulaştı. Böylelikle AKEL ile DİSİ’nin oy oranı aynı oldu.

Ankete göre üçüncü sırada yer alan ELAM’ın oy oranı yarım puan düşerek yüzde 12’den 11,5’e geriledi. DİKO’nun oy oranı ise yüzde 6,5’ten 7,5’e yükseldi.

Habere göre ALMA partisinin oy oranı yüzde 8,5’ten 7,5’e, “Amesi Dimokratia” (Hemen Demokrasi) partisi yüzde 7’den yüzde 5,5’e, VOLT ise yüzde 3’ten 2,5’e gerilerken EDEK yüzde 2,5-2,5, Çevreciler yüzde 2,5-2,5 ve “Dimokratiki Parataksi” (Demokratik Cephe) partisi de yüzde 1-1 ile aynı oy oranında kaldı.

“Avcılar Hareketi’nin” oy oranı yüzde 0,5’ten yüzde 1’e yükselirken “Hayvan Hakları Partisi’nin” oranı ise yüzde 0,5’le bir önceki anketle aynı kaldı.