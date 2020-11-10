Covid-19’dan dolayı ertelenen kültür-sanat kursları başladı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 2020-2021 dönemi kültür-sanat kursları başladı.

Yapılan açıklamada; önceden başlaması planlanan ve Covid-19’dan dolayı ertelenen, seramik, karakalem, çocuk sanatı, tiyatro, fotoğrafçılık, yürüyüş, müzik enstrümanı kursları, tüm Covid- 19 önlemleri alınarak, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda başladığı kaydedildi.

Girne Belediyesi Kültür Merkezi ve Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilen eğitimler, Covid-19 önlemleri çerçevesinde odalardaki kişi sayısına dikkat edilerek düzenlenerek, girişlerde ateş ölçümü yapılıp, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde 7 gün boyunca günlere göre programlanarak gerçekleştiriliyor. Kayıtların bittiği ve yoğun bir katılımla gerçekleşen kurslar, eğitmenlerin verdiği program çerçevesinde ilk haftayı tamamladı.

Yürüyüş kulübü, her pazar daha önce belirlenen parkura göre yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. Türk sanat müziği ve halk dansları toplulukları, kalabalık olmaları ve maskeli şekilde çalışmalarına imkan bulunmadığından dolayı bir süreliğine çalışmalarına ara verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid- 19 nedeniyle, tüm bireylerin özellikle evlerde kısıtlı olduğu zamanlarda üretimin, bizi mutlu eden, dinlendiren hobi ve benzeri eğitsel faaliyetlerin, önemi kazandığını belirtti.

Güngördü, sanatla uğraşan, kendine kaliteli zaman ayırmış, hobi ve güzel alışkanlıklar kazanan bireylerin, hayata bakışları daha farklı, stres ve kaygı sorunlarından daha uzak, motivasyonları yüksek, sosyal alanda olumlu ilişki ve becerileri kazanmış, çevreye duyarlı birey olarak yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Güngördü; “Bu yeni dönemde eğitimlere büyük bir ilgi ve katılım gösteren tüm kursiyerlerimize başarılı bir dönem ve sağlıklar dilerim” dedi.

