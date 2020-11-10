Krize dikkat çekti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.30’da toplandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UBP Milletvekili ve Genel Sekreter Ersan Saner’e hükümeti kurma görevi vermesiyle ilgili tezkere okundu.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’nın hükümeti Başbakanın olmadığı bir ortama sürüklediğini savundu.

UBP kurultayının meclisin gündeminde olduğunu dile getiren Erhürman, “Siz kurultayda ‘başkan değil ülkeye başbakan seçiyoruz’ dediniz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin kurulmasının sürekli geciktirildiğini belirten Erhürman, tüm sürecin sonunda ve yaşananların ardından çıkıp “aciliyet” içinde hükümetin kurulması gerektiğinin söylendiğini ve halen kendilerine neden kahve içmeye gelineceğini bilmediklerini kaydetti.

Kendisinin “anormalin normalleştirilmesi çabasından” artık yorulduğunu dile getiren Erhürman, bu olanların geçmişte de olduğu söylemlerinin ise gelecekte de olabileceği anlamını taşıdığını belirtti.

“Bizim ‘elimizi taşın altına koyalım’ dediğimiz gün neden elinizi taşın altına koymadınız” ifadelerini kullanan Erhürman, seçime beş kala istihdamların olmadığının mı düşünülmesi gerektiğini sordu.

Maraş konusunun kendi içinde tutarlı olması gerektiğini dile getiren Erhürman, Maraş’ın yönetimi alnında da BM Güvenlik Konseyi kararının bulunduğunu söyleyerek, risk alınarak yapılanlara karşı olduklarını belirtti.

Maraş’ta yapılacakların kimse tarafından bilinmediğini ve bunun normal olduğunun düşünülmesine de anlam veremediğini dile getiren Erhürman, ülke sorunlarının devasa şekilde büyüdüğünü ve eklene eklene bugünlere gelindiğini söyledi.

Arıklı: Herkes elini taşın altına koymalı

Genel kurulda Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı “Eksik kalan Maraş açılımı” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede ciddi bir hükümet boşluğu olduğunu dile getiren Arıklı, yaşanan ekonomik krizden dolayı zorlama hükümetin artık kaldırılmayacağını ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek geniş tabanlı bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Maraş’ta haftaya geniş kapsamlı bir etkinlik yapılacağını dile getiren Arıklı, kamu mallarında yapılan etkinliklere karşı koyulmasının yanlış olduğunu söyleyerek, şahsi mallara kimsenin dokunmayacağını kaydetti.

Ataoğlu: Halk rahatlatılmalı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise hükümetin alternatif modeller çerçevesinde kurularak halkın rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki süreçte yapılacak girişimlerin birlikle yapılmasının önemine dikkat çeken Ataoğlu, ekonomiye ve esnafa katkı sağlanması yönünde çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit: Kimse ne yaptığını bilmiyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, hükümetin olmadığını ve kimsenin ne yaptığını bilmediğini savundu.

Cumhurbaşkanı’nın gerekli görevlendirmeleri yapmadığını ileri sürerek, bundan dolayı karmaşa yaşandığını savunan Özyiğit, esnafın ve halkın mağduriyet yaşadığını söyledi.

Özyiğit, seçim döneminde müdahale olup olmadığının araştırılması önerisini Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a takdim etti.

Özyiğit ayrıca, UBP kurultayında da müdahale yapıldığını ileri sürerek bunun da araştırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’in seçilmesine değinen, BM Genel Sekreteri’nin de adım atarak çözüm çalışmalarını hızlandırmasını dileyen Özyiğit, Maraş provokasyonu yapıldığını savundu.

Hükümet kurulması çalışmalarında bir kahve içeceklerini dile getiren Özyiğit, “Yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Meclis, 16 Kasım’da toplanacak

Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını, gruplar arası mutabakatla, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in konuşmasının ardından tamamladı.

Gelecek birleşimi, alınan karar uyarınca, 16 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek genel kurulda bugün yapılacak denetim görevi, önümüzdeki haftaya ertelendi.



TDP'den Meclis'e araştırma önergesi

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan müdahalelerle” ilgili olarak Meclis’e araştırma önergesi sunduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit dün Meclis’te yaptığı açıklamada, “seçim dönemi yaşanan açık ve aleni müdahalelerle” ilgili TDP milletvekillerinin imzasıyla araştırma önergesi sunduklarını belirtti.