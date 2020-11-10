Ulu Önder anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümü olan bugün, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenleniyor.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Tören, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşma ile sona erecek.

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni, Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

İskele’de tören, 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı‘na konulmasıyla başlayacak.

Tatar: Sevgi ve saygıyla anıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan, Devlet adamı ve devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’nci ölüm yıldönümünde, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Atatürk demek, size esareti layık görenlere karşın özgürlük ve egemenlik bayrağını göndere çekmektir. Atatürk demek, çağdaşlıktır, ilim ve bilimi esas almaktır. Atatürk demek, inanmak, kararlı olmak ve mücadele etmektir. Ne mutlu ki, Atatürk’ün ‘en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti 97 yıldır her türlü saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçlenerek emin adımlarla yolunda ilerliyor. Ne mutlu ki, Atatürk ilkelerini rehber edinerek varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayan Kıbrıs Türklerinin kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Atatürk’ün ortaya koyduğu fikirler bugün hala güncelliğini korumaktadır. Büyük Önder Atatürk’ün ‘Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur’ sözlerinin anlamı büyüktür.”

Uluçay: İlke ve inkılaplarını benimsedik

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, tarihsel süreç boyunca Kıbrıs Türk halkının, kendi topraklarında özgürce ve birlikte barış içinde var olma mücadelesinin yol göstericisi olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini belirtti.

Uluçay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, dağılmış bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir devlet inşa eden Atatürk’ün sadece Türkiye Cumhuriyet tarihine değil; dünya tarihine damga vurmuş bir lider olduğunu belirtti.



Saner: Devrimlerin baş mimarı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Mustafa Kemal Atatürk askeri dehası, egemenlik ve özgürlük bilinci ile Türk milletini emperyalizmin pençesinden kurtarandır” diyen Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Halkımız, ‘bağımsızlık benim karakterimdir’ veciz sözlerinin sahibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmayacak, egemenliğinden, istiklalinden, güvenliğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."

Taçoy: Yaktığı ateş rehber oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Ulu Önder, büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün bedenen dünyadan ayrılmıştır. Yaktığı ateş, bir ulusun rehberi olmuştur” dedi.

Pilli: Yol göstericisi olmaya devam edecektir

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 82’nci ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Özlemle yâd ediyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlandığı günün 82’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“10 Kasım, Atatürk’ün bizlere çizmiş olduğu yolda, gösterdiği hedefe yorulmadan yürüyerek, muasır medeniyet seviyesine ulaşma azmimizi tazelediğimiz gündür. Üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle, Atatürk’ün, ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyorum…”

Sucuoğlu: Düşüncelerini benimsemek…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajda, “Gazi Mustafa Kemal’in 82. ölüm yıldönümünde bizlere düşen görev, onun kurmuş olduğu cumhuriyetin değerlerini korumak, onun düşüncesini benimsemek ve onun öngörmüş olduğu yolda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır” dedi.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Atatürk, ulusal birliğimizin, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın simgesidir. Tüm dünyaya Tük Milleti'nin esaret altında tutulamayacağını gösteren, çok zor şartlar altında bir cihan imparatorluğunun küllerinden yeni bir devlet inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, Cumhuriyetimizin ilke ve prensiplerine sahip çıkma kararlılığımızı da yenilediğimiz gündür” ifadelerini kullandı.

Kimler mesaj yayınladı?

Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Teknik Öğretmenler Derneği, Başkanı Ahmet Arslan. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar birer mesaj yayınladı.