Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenleniyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Demokrasi ve İrade Platformu” bugün Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor.

Yürüyüş, saat 18.00’de, Dereboyu olarak anılan Mehmet Akif Caddesi'nin Citroen Kavşağı’ndan başlayacak. Cadde üzerinden İnönü Meydanı'na yürünecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında yaşananlar için sokağa ineceğini duyuran Platform, halkı iradesine ve demokrasisine sahip çıkmaya çağırdı.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bugünkü yürüyüşe, eşi Meral Akıncı ile birlikte katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Akıncı ameliyat oldu, durumu iyi

Öte yandan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önceki gün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı geçirdi.

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini kaydederek, ameliyatı yapan Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

