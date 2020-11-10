“Siyasi ve askeri kişiliği ile Mustafa Kemal Atatürk” anlatılacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında çevrimiçi bir seminer gerçekleştiriyor. “Siyasi ve askeri kişiliği ile Mustafa Kemal Atatürk”ün anlatılacağı ve UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Samani’nin gerçekleştireceği seminer, dileyen herkes tarafından takip edilebilecek. Seminer detayları UKÜ Sosyal Medya sayfalarından takip edilebilecek.

Doç. Dr. Samani, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yılında onun siyasi ve askeri kişiliğini, liderliğinde Anadolu halkının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini ve çağdaş bir Türkiye yaratmak için gerçekleştirdiği devrimleri eskisinden çok daha fazla ve doğru biçimde anlatmanın önemine dikkat çekti. Mustafa Kemal’in dört yıl süren Birinci Dünya savaşı sonrasında emperyalist devletlerin işgal edip, nüfuz alanlarına parselledikleri Anadolu’da bir direniş hareketi örgütlediğini anımsatan Samani, “Toplumu örgütlemek ve harekete geçirmek, ancak Mustafa Kemal gibi askeri ve siyasi bir deha ile mümkün olabilirdi” dedi.

Doç. Dr. Samani, Mustafa Kemal’in bir taraftan Anadolu direniş hareketini örgütlemeye çalıştığını diğer taraftan da Sevr Anlaşması ile teslim bayrağını çekmiş Osmanlı padişahı ve onun hükümetine karşı mücadele verdiğini hatırlatarak, “Tüm zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı’nın ancak halkın katılımı ve fedekarlığı ile mümkün olabileceğini bilen Mustafa Kemal, 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sevk ve idaresinde gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasını sağladı” ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal’in çağın adamı olduğunu kaydeden Samani, hedeflediği çağdaş bir ulus ve ulus-devlet yaratma projesini hayata geçirdiğini, bunun temel ilkelerini de açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Doç. Dr. Samani, dinsel kurallardan arınmış laik bir Devlet ve seküler bir toplum anlayışının, Atatürk’ün kurmuş olduğu Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri olduğunu belirterek, gerek Türkiye gençliği, gerekse Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş Kıbrıs Türk gençliğinin laikliği büyük bir tutku ile muhafaza etme çabasını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

