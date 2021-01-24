DAÜ İletişim Fakültesi yetkilileri, Amcaoğlu’na Othello Bienali hakkında bilgi verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak fakültenin hazırlıklarını sürdürdüğü Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali hakkında bilgi verdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; ziyarette Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan da yer aldı.

Bakan Olgun Amcaoğlu, Othello Uluslararası Hareketli Sanat Bienali’ne gereken desteği vereceklerini dile getirerek, üniversitelerin sanatla iç içe olmalarının önemine vurgu yaptı.

Amcaoğlu ayrıca, farklı projelere de desteklerinin her zaman olacağını ve iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bienale destek vermesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Çavuşoğlu ayrıca, yeni projeleriyle ilgili de Amcaoğlu’na bilgiler verdi.