GİAD Başkanlığına  Muhit İnce seçildi

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) 22. Dönem Genel Kurulu’nda başkanlığa oy birliğiyle Muhit İnce seçildi.

Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz perşembe günü Ticaret Odası Mustafa Çağatay Toplantı Salonu’nda yer alan ve pandemi önlemleriyle düzenlenen genel kurulda, başkanlığa tek aday olan İnce, görevi Uğur Ergün’den devraldı.

Yönetim Kurulu’nda Muhit İnce yanında Yusuf Tekinay, Ceren Köse, Kemal Üresin, Berna Hacıali, Su Kavuklu, Çağın Perçinci, Gizem Menteş, Hüseyin Türkoğlu ve Şükrü Umarbeyli görev aldı.

Dernek Meclis Yönetimi ise Engin Yüksekbaş, Akif Öncü, Orhan Dağlı, Müsteyde Onbaşı, Didem Karayusufoğlu, Gökhan Ecesoy, Batuhan Cantay, Orhan Gavani, Murat Borucu, Tolga Yıldırım, Ulaş Münür Balkır ve Salih Demirege’den oluştu.