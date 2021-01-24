Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin denize iniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "İçimizdeki gafillerin tüm karalamalarına rağmen insansız silahlı hava araçlarımız gıpta ile karşılanıyor. 44 günlük Azerbaycan savaşının yanı sıra Libya'da da SİHA'lar durumu değiştirmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar:

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hatırlıyoruz. Periyodik olarak bakım için gönderdiğimiz uçaklarımızı da geri alamadık. Çıkarlarımızı savunmak için milli güvenliğimiz konusunda attığımız adımlarda baskıyla karşılaştık. Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın geleceğine dair sözü olan bir milletiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik olarak güçlü olmak bizim için bir zorunluluktur.

2002'den bu yana savunma sanayiinde milli çalışmalar yürüttük. Bütçesi 5.5 milyar dolar olan savunma projelerini 60 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştırdık. O dönem 62 olan proje sayısı şu an 700'ü buldu. Sektörün büyüklüğü ise 11 milyar dolara ulaştı. Askeri gemi inşaat sektöründe çok önemli ihracatlarda bulunduk.

Kara ve deniz araçlarında kendimizin ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar duruma geldik. Bu alanda dünyada kendine yeten 10 ülke arasındayız.

İçimizdeki gafillerin tüm karalamalarına rağmen insansız silahlı hava araçlarımız gıpta ile karşılanıyor. 44 günlük Azerbaycan savaşının yanı sıra Libya'da da SİHA'lar durumu değiştirmiştir. Önümüzde kat etmemiz gereken mesafe var.

NATO'da beraber olduğumuz ülkeler ihtiyaçlarımızı Ermenistan'a karşı olduğumuz için karşılamadı. İyi de Azerbaycan da bizim kardeşimiz ve soydaşımız. Mevcut bilgi birikimi ve kaynakları en iyi biçimde kullanarak israfa mahal vermemeliyiz. Bilgiye ulaşmanın bu kadar olduğu bir dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Kendi milli kuruluşlarımızı, firmalarımızı tercih etmek birinci işimiz olmalı.

Savunma sanayi kuruluşlarımıza çok önemli işler düşüyor. Samimi tüm girişimlerin, firmaların yanında olmayı sürdüreceğimiz. Bugün ülkemizin ilk milli fırkateyni olacak İstanbul'u su ile bulaştırıyoruz. Korvet sınıfı gemilerde milli imkanlar yüzde 70'ken bunu yüzde 75'e çıkarmamız çok önemli.

Erken tanıma, üs savunma özelliklerine sahip gemimizi, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılında, 2023 yılında Deniz Kuvvetleri'ne kazandıracağız. Yerli ve milli olarak geliştirilen 3 boyutlu arama, aydınlatma radarını da bu gemimizde kullanmaya başlayacağız. Milli dikey atım sistemini de bu gemide kullanacağız.