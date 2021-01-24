Güzelyurt’ta güzel bir gün

Güzelyurt’ta bir dizi temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner, Cypfruvex’in üreticinin zarar görmemesi ve fiyatları kontrol altında tutmak için denge unsuru olmak yönünde ciddi çaba sarf ettiğini belirterek, hükümet olarak Cypfruvex’in bu tavrını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Saner’e Güzelyurt temasları çerçevesinde Özel Kalem Müdürü Özder Fidaner, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Güzelyurt temaslarına Kalkanlı’daki Cypfruvex tesisleri ziyaretiyle başlayan Başbakan Ersan Saner, daha sonra UBP Güzelyurt İlçe Binası, Güzelyurt Açık Pazar yeri ve Kalyoncu narenciye Paketleme tesislerini gezdi.

Başbakan Saner, Cypfruvex’i ziyaretinde buradaki çalışmalarla ilgili olarak Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Başbakan Saner, ayrıca tesisleri gezerek paketleme çalışanlarının sıkıntılarını dinledi.

Başbakan Saner, buradaki açıklamasında, sarı altın olarak bilinen narenciyede hasadın başladığına işaret ederek, üretici sorunlarını yerinden gözlemlemek ve Cypfruvex’in pazarlama çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl ürünün bol olduğunu ve Cypfruvex’in üreticinin zarar görmemesi ve fiyatları kontrol altında tutmak için denge unsuru olmak yönünde ciddi çaba sarf ettiğini kaydeden Başbakan, hükümet olarak Cypfruvex’in bu tavrını desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Saner, Cypftuvex’in ardından UBP Güzelyurt İlçe Binası ve ardından Güzelyurt Açık Pazarı’nı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunları dinledi.

Parti binasında vatandaşlarla buluştu

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, UBP Güzelyurt İlçe Örgütü binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Başbakan Saner’e Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Ersan Saner, ülke gündemine ve hükümet çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Saner, Başbakan olarak Güzelyurt’a ilk ilçe ziyaretini yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, bu ziyaretin Güzelyurt bölgesine verdikleri önemi göstermek adına anlamlı olduğunu vurguladı.

Covid-19’un tüm dünyayı ve ülkemizi sarstığını anımsatan Saner, dünyaya bakınca ülke olarak daha iyi konumda olduğumuzu ve bu konuda halkın ve sağlık çalışanlarının katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, tüm ilçelerde, İlçe Emniyet Kurulları aracılığıyla denetimleri artırmak için ciddi bir çalışma içinde olduklarını da kaydederek, önümüzdeki hafta halka açık tüm umumi yerlerde denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

Ekonomi, haziranda normal seyrine girer…

23 Aralık’ta Ankara’ya yaptığı ziyarette 500 bin aşının KKTC’ye verileceğinin açıklandığını anımsatan Saner, ilk 20 bin aşının geldiğini ve ikinci 20 bin aşının teyidinin de alındığını kaydetti.

Saner, hedefin ülkenin yüzde sekseninin aşılanması ve 1 Nisan itibariyle aşılı insanların ülkeye girişiyle turizmin başlatılması olduğunu da açıkladı.

Saner, ekonominin önünü açmak için önce aşılama kampanyasının tamamlanacağını, ardından da yükseköğrenim ve turizm ile ülke ekonomisinin Haziran ayından itibaren normal bir seyre girmesinin hedeflendiğini söyledi.

KKTC ekonomisini ileriye taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Saner, reel sektörün de desteklenerek ülkedeki ekonomik çarkların dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.