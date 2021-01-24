Verilen söz tutuluyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla görüştü.

Hellimin tescili ve ticareti, aşı ve Kıbrıs konusunun ele alındığı görüşmede komisyon yetkililerinin Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda bin adet aşının daha 28 Ocak Perşembe günü teslim edeceğini bildirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile 18 Ocak’taki telefon görüşmesinin ardından önceki gün Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve uzman ekibiyle telekonferans aracılığı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin en önemli ihracat ürünlerinin başında gelen hellimin Avrupa Birliği nezdindeki tescili ile KKTC’den Avrupa pazarına ticareti konularını AB Komisyonu yetkilileriyle detaylı şekilde ele aldı.

Tatar, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan aşıların en erken zamanda ülkeye ulaştırılması konusunu da gündeme getirdi.

Komisyon yetkilileri AB’nin Kıbrıs Türk tarafı için tahsis ettiği aşıların kademeli olarak teslim edilmeye devam edileceğini, bu kapsamda bin adet aşının daha 28 Ocak Perşembe günü teslim edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının 5+BM gayriresmî toplantısına ilişkin vizyonunu ve iki tarafa da ait olduğu tüm taraflarca kabul edilen hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine yönelik tutumu da AB yetkilileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, söz konusu AB heyetini, Şubat ayının ilk yarısında adaya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret çerçevesinde de kabul edeceği belirtildi.

Pilli: Aşılama salı günü başlayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pazartesi Avrupa Birliği’nden 1170 doz Pfizer BioNTech aşısının daha geleceğini ve salı gününden itibaren yeni aşılamaların başlayacağını açıkladı.

Bugün Pandemi Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi'nde Sinovac aşılanmasına devam edildiğini bildiren Pilli, bugün bu merkezlere ek olarak Girne Akçiçek Hastanesi'nde de Sinovac aşılama uygulaması yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılarla ilgili yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer BioNTech aşısının yapımının önceki gün tamamlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1170 doz Pfizer BioNTech aşısının daha yarın Avrupa Birliği’nden teslim alınacağını ve salı gününden itibaren Pfizer BioNTech için yeni aşılama başlayacağını bildirdi.