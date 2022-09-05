Kültürler kaynaştı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de birçok farklı kültürü bir araya getiren festival dün gerçekleştirildi. İskele Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültürlerin Kaynaşması ‘etkinliğine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bölge halkı ve İskele’de yaşayan yabancılar katıldı. Festival, kortejin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla birlikte başladı. Açılışta İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs'ın Efeleri Zeybek Grubu da gösterilerini sundu. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulan ve protokolün katılımıyla ateşlenen buhurdanlık da gün boyu yandı.

Festivalde yerli halkın yanı sıra İran, Kırgızistan, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna ve İngiltere’den heyetler katıldı. Kurulan 150 stantta Kıbrıs’a özgü yerel tatların yanı sıra el emeği göz nuru el işleri satışa sunuldu. Yabancılar da kendilerine ait stantlarda ülkelerine özgü yiyecekleri satışa sundu.

Çocuklar da unutulmadı

Festival alanında kurulan çocuk sokağında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenirken, çocuklar gün boyu keyifli anlar geçirdi.

Halk dansları gösterileri büyük ilgi görürken, ülkemiz sanatçılarından Ayhan Başkal & Orkestra Ekibi, Hasan Uluel & Mehmet Uluel, Kubilay Aşık, Grup Feslikan, Cuba Music Group ve Retro Çalgıcıları konser verdi.

Festival Türkiye’nin ünlü pop müzik şarkıcısı Hadise’nin muhteşem konseri ile sona erdi.



