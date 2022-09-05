Yaralanan olmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Esentepe yolunda ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Sucuoğlu, eşi ve kızı kazayı yara almadan atlattı. Kazaya neden olan sürücünün de yaralanmadığı, kazanın maddi hasarla atlatıldığı belirtildi.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sucuoğlu, “Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir” ifadesini kullandı.

Sucuoğlu'nun açıklaması şöyle:

Eşim ve kızım ile birlikte, kendi aracımızda seyahat ettiğimiz esnada, karşıdan gelen araçla çarpıştık. Kaza neticesinde, şahsım, eşim ve kızımda, çok şükür, herhangi bir yaralanma olmamıştır. Eşimin adına kayıtlı araçta ciddi hasar meydana gelmiştir. Karşı aracın sürücüsü de bu vahim olaydan yara almadan kurtulmuştur... Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir.”

Yolun sağına geçti, Sucuoğlu’nun aracına çarptı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Kaan Arsu (E-35) JC 968 plakalı araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Kader Acarca (K-36) yönetimindeki RS 615 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle yolun sağına geçen Arsu'nun kullandığı araba o sırada karşıdan gelen Meryem Ece Sucuoğlu (K-56) yönetimindeki NF 092 plakalı aracın ön kısmına da çarptı. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

