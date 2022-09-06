Bölgeye renk kattı

Alsancak Belediyesi’nin düzenlediği 6. Deniz Festivali dün sona erdi. Kortej yürüyüşüyle 2 Eylül’de başlayan ve 4 Eylül’de sona eren festivalde stantlar kuruldu, çocuklar için etkinlikler gerçekleştirildi ve ünlü sanatçılar konser verdi.

Festivali'nin ikinci gecesinde Hayriye Vurdu organizasyonluğunda yüz boyama ve çocuk Defilesi sahne aldı, ardından ise İrem Barani konseri gerçekleşti.

Gece boyunca ‘Canlı Heykel Performansı’ da sergilendi. Festivalde Erbulut Cymnastics Academy ile Lapta Belediyesi Tekin Adalı Cimnastik Okulu öğrencileri sahne alarak izleyicilerin beğenisi topladı.

Alsancak Belediyesi Halk Dansları küçük, orta ve genç ekip de sahne aldı. Sahneye çıkan yerli sanatçılardan SOS halkın beğenisini topladı. Deniz Festivali muhteşem Volkan Konak konseriyle sona erdi.