Eğlence tavan yaptı

Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle adanın en iyi otel grubu olan Merit Royal, misafirlerini dünya starlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Romanyalı pop sanatçısı Inna ve ünlü DJ Burak Yeter, Merit Royal’in yaz konserleri dizisi kapsamında geçtiğimiz Cumartesi akşamı nefes kesen bir konsere imza attı.

Merit Royal & Premium Otellerinin denize nazır açık hava konser alanında gerçekleşen muhteşem gecede ilk olarak ünlü popçu Inna sahne aldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlarıyla Merit Royal’in eşsiz sahnesinde buluşan Inna, söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

Danslarıyla göz doldurdu

Yaklaşık bin kişinin katıldığı konserde, güzelliği ve sahne performansıyla beğeni toplayan Inna, müzik listelerini kasıp kavuran şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Ajda Pekkan'ın “Yaz Yaz Yaz” isimli parçasını Türkçe seslendirerek sevenlerine sürpriz yapan başarılı şarkıcı, sahnede danslarıyla da göz doldurdu.

Ünlü sanatçı, Kuzey Kıbrıs’ta böylesi bir ilgiyle karşılaştığı ve Merit Royal’de sahne aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve “sizi seviyorum” diyerek sahneyi ünlü DJ Burak Yeter’e bıraktı.

Burak Yeter’in sahne performansıyla coşku doruğa çıktı. Hayranları gece boyunca DJ Burak Yeter’in çaldığı şarkılara eşlik ederek doyasıya dans edip eğlendi.

Başarılı ve sevilen DJ, sahnede yaklaşık bir saat performans sergileyerek gecenin kapanışına damga vurdu.