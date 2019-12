Çevre mi dediniz?

Ömer KADİROĞLU

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yıllar önce yasaklanan odun sobaları vatandaşın ilk tercihi oldu. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, elektrik faturalarını ödeyemez duruma gelince soğuk kış günlerinde odun sobasıyla ısınmak zorunda kalıyor.

Diyalog’a konuşan esnaf, odun sobası satışlarının çok arttığını belirtirken; vatandaşlar buna mecbur kaldığını söylüyor. Kış günlerinde elektrikli soba kullanılması halinde 10 günde 400 lira ödemek zorunda kaldığını söyleyen vatandaşlar, 40 liralık odunla 2 haftayı idare ettiklerini belirtiyor.

Ne dediler?.. Ne dediler?..

Gürdal Çuvalcıoğlu (Çuvalcıoğlu & Sons LTD Direktörü):

“Satışlarımız bu günlerde soğukların da bastırması ile birlikte fark etti. Bir artış söz konusudur. Bugünlerde herkes kazançlarına göre ısınma yöntemleri belirliyor. Bazı vatandaşlar ısınmak için odun sobası, bazıları tüplü soba, büyük alanları ısıtmak isteyenler de gazyağlı sobaları tercih ediyor. Biz Zipro kamin ithal ettiğimiz ve bilindiğimiz için en fazla onu satıyoruz. Odun sobası alanlar da vardır. Fiyatı ucuz ve yakıtı daha kolay temin edildiği için odun sobasının da hatırı sayılır bir satışı var…”

Haşim Tankı:

“Kış ayları geldi ve ısınmak için biz şimdilik elektrik kullanıyoruz. Elektrikli soba kullanıldığında elektrik faturaları çok daha fazla geliyor. Elektrik de pahalı olduğu için çok uzun süre kullanamıyoruz. Biraz ısınıp kapatıyoruz üşüyünce yine yakıyoruz biraz daha ısınıp yine kapatıyoruz. İdareli ısınıyoruz. Elektrikli soba yerine farklı bir ısınma sistemi düşünüyorum. Odun sobası kurup onunla ısınmayı planlıyoruz. Odun sobasının tek maliyeti emektir. Elektrik ve gazlı soba kullanımı bize pahalıya mal oluyor…”

Ahmet Yalman:

“Kış ayları geldi ve havalar soğumaya başladı. Şimdilik pek soğuk olmadığı için battaniye ile ısınıyoruz. Havalar daha da soğuyunca soba mecbur kalınca da klimayı yakacağım. Tüp gazlı soba kullanıyoruz ve bu ısınma şekli ekonomik yönden olumsuz etkilese de mecbur kalınca kullanıyoruz…”

Şerife Olgun:

“Havalar soğumaya başladı. Odun sobası ile ısınmayı tercih ediyorum. Hem yakacak odunu kolayca buluyoruz hem de çok güzel ısı veriyor. Az bir yakıtla bütün gece evi sıcak tutabiliyoruz. Elektrik çok pahalı olduğu için odun sobası kullanıyor ve ısınırken ekonomimizi sarsmıyoruz. Tüplü sobalar da kullanılabilir ancak en ekonomik olanı odun sobası…”

Arif Olgun:

“Soğuk havalarda odun sobası ile evimizi ısıtıyoruz. Ekonomik yönden maliyeti yüksek olduğu için gazlı soba veya elektrikli sobalarla ısınmak çok pahalıya mal oluyor. Ekonomik harcama yaparak ısınmaktansa ekonomi yaparak ısınmayı tercih ediyoruz. Ekonomik şartlarda odun sobası dışındaki kullanımlar lüks oluyor…”

Sultan Kılıç:

“En ucuz yol olan odun sobası ile evimizi ısıtıyoruz. Tüp gaz şu anda çok pahalı ve on günde tüp bitiyor. İki küçük çocuğum var ve evi sıcak tutmak zorundayım fakat on günde 70 lira ödemek çok zor olduğu için odun sobasını tercih ediyorum. Elektrik de yine aynı şekilde. Evde olmadığımız halde elektrik 400 lira geliyor bir de ısınmak için elektrik kullanırsak 1000 lirayı bulur. Asgari ücretli çalışan olduğum için bu rakamları ödemem zor olur. Odun sobasının yakıtı için marketlerin sattığı odunlardan iki çuval alıyorum 40 lira ödeyerek 2 hafta kullanıyorum. Yaz boyunca hazırlığı yapılsa inanın ki odun sobası masrafsız ısınma sistemine dönüşür…”

Serden Şenel:

“Kış aylarında ısınmak için şömine kullanıyoruz. Şömine ile evimizi daha hızlı ve güzel ısıtıyoruz. Tüp gaz ve elektrikle ısınmak vatandaşlara pahalıya mal oluyor. Ben klima kullanamıyorum çünkü evde küçük çocuğumuz var. Elektrik fiyatları çok yüksek olduğundan klimaları serinlemek için yaz aylarında kullanmayı tercih ediyoruz…”