10 milyar Euro’luk gelir öngörülüyor

Güney Kıbrıs’ın 2020 Mali Yılı Bütçesi 4 günlük genel görüşme sonrasında Rum Meclisi’nde onaylandı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2020 Mali Yılın Bütçesi’nin dün Rum Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda 29 kabul ve 23 ret oyuyla onaylandığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2020 mali yılı bütçesinde, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artışla 9 milyon 999 bin 7 Euro gelir ve 9 milyon 404 bin Euro’luk gider öngörüldüğünü belirtti..

Gazete haberinde, bütçede onaylanan kalemlere de ayrıntılı şekilde yer verdi.