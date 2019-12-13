10 milyar Euro’luk gelir öngörülüyor

Rum Meclisi, 2020 yılı bütçesini oy çokluğuyla onayladı

10 milyar Euro’luk gelir öngörülüyor

  Güney Kıbrıs’ın 2020 Mali Yılı Bütçesi 4 günlük genel görüşme sonrasında Rum Meclisi’nde onaylandı.

   Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2020 Mali Yılın Bütçesi’nin dün Rum Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda 29 kabul ve 23 ret oyuyla onaylandığını yazdı.
   Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2020 mali yılı bütçesinde, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artışla 9 milyon 999 bin 7 Euro gelir ve 9 milyon 404 bin Euro’luk gider öngörüldüğünü belirtti..
   Gazete haberinde, bütçede onaylanan kalemlere de ayrıntılı şekilde yer verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ay sonuna kesinleşir 
Ay sonuna kesinleşir 
  1. KIBRIS