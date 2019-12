Ay sonuna kesinleşir 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun ay sonuna kadar netleşeceğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylığını her ne kadar açıklamasa da oraya doğru gittiğini belirterek, “Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Tatar arkasında Ulusal Birlik Partisi’nin olduğuna vurgu yaptı.

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Başbakan Ersin Tatar, adaylık konusunun ay sonuna kadar netleşebileceğini ifade etti.

Ülkede çeşitli anketlerin yayınlandığına dikkat çeken Başbakan Tatar, en doğru anketin halkın verdiği oy olduğunu ifade ederek, sonucun sandıkta belli olacağını kaydetti. Tatar, seçim sürecinde partilerin önemine vurgu yaparak “Benim arkamda UBP var. Bu parti hareketlendiğinde büyük güç ortaya çıkar. Partililerim ne karar verirse ona göre bu işin hareketlenebileceğini söylüyorum. Çeşitli anketlerin bir kısmında ben önde görünüyorum. Ben UBP ye güveniyorum” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı her şey ile ilgilenen biri olmalı”

Cumhurbaşkanının toplum lideri pozisyonunda olduğunu ifade eden Tatar, liderin herkesle ilgilenen birisi olması gerektiğine vurgu yaptı. Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Cumhurbaşkanının konusu sadece Kıbrıs meselesi değil, maça da gitmeli. Ben her yerde olan biriyim. Halkı yurt içi ve dışında temsil edebilecek biriyim. İnsanlarla iç içe olmak, her türlü ortamda sosyal ortamı yakalamak önemli.”

“Beni geziyorum diye eleştiriyorlar…”

Yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin ve Türkiye medyasında yer almasının muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirten Tatar, “Ben orada da iş yapıyorum. CNN Türk’te çıktım milyonlar izledi beni. Ben orada KKTC ve Kıbrıs Türk halkını, dünyanın bize yaptığı haksızlıkları anlattım. Önemli bir iş yaptım diye düşünüyorum. Gezermişim, öyle diyorlar. milyonlarca insanlara Kıbrıs Türkü’nü anlattım. Böyle önemli programlara katılmak önemlidir, bunu anlatmak bize düşer” dedi.