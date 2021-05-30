Televizyonlar canlı yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önceki akşam, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Güzelyurt Portakal Festivali’nin Kapanış Konseri’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, konser öncesinde yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali’nde çok güzel etkinliklerle Güzelyurt’un ve portakalın dünyaya duyurulduğunu, ancak pandemi nedeniyle bu yıl, dijital ortamda olağanüstü bir yaratıcılıkla hazırlanan etkinliklerle, konser ve tanıtım filmleriyle başarılı çalışmalar ortaya çıktığını söyledi.

Ülkenin her bölgesinde ne kadar yetenekli ve değerli insanların olduğunu bir kez daha görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, başta Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar olmak üzere, bu yılki dijital etkinliği düzenleyen tüm sanatçıları, yönetmenleri ve organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.



Tatar konuşmasında, Güzelyurt Portakal Festivali’nin final gecesinde son derece başarılı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini pandemi koşulları dolayısıyla ekranları başında izleyen herkese teşekkür etti.“Festivallerimiz Unutulmasın” temasıyla, Güzelyurt Belediyesi AKM’de yer alan ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlanan konser, pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz gerçekleşti.Ali Hoca yönetiminde, kemanda Ayşe Karaoğlan solistliğinde gerçekleşen konserde, P. Sarasate’nin Zigeuenerweisen, P. İ. Çaykovski’nin Melodi ve Ali Hoca’nın “Sevgi Baladı” eserleri seslendirildi.