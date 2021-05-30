Güney Kıbrıs’ta seçmen oy kullanacak

Güney Kıbrıs’ta genel seçimler bugün gerçekleşiyor. Toplamda 557 bin 589 seçmen, 658 aday arasından 56 milletvekilini seçmek için bu sabah 7’den itibaren sandık başına gidecek.

Politis gazetesinin haberine göre; seçime ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştiren Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu, oy kullanma yöntemini ve diğer kuralları açıkladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgilerin saat 19.00 sularında, kesin sonuçların ise 23.00 sularında belli olmasının beklendiğini ifade eden Konstantinu, toplam bin 176 sandıktan 10 tanesinin ise yurt dışında kurulacağını belirtti.



Oy verme işlemi sırasında Korona virüs önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını ve maske takmayanların oy kullanamayacaklarını vurgulayan Konstantinu, Korona virüs pozitif olan ve oy vermek istediklerini dile getiren 91 kişi için seyyar sandıkların kullanılacağını aktardı.Konstantinu, sayıları 712’yi bulan Kıbrıslı Türk seçmenlerin ise, seçmen kütüğünde belirtilen adreslerine göre belirlenen sandıklarda, diğer Kıbrıslı Rumlarla birlikte oy kullanacaklarını hatırlatarak, 2 bin 100’ü polis olmak üzere seçimlerde toplamda 7 bin 800 kişinin görev alacağını vurguladı.Konstantinu ayrıca, Ekologlar Hareketi’nden milletvekili adayı olan ancak ani bir şekilde hayatını kaybeden Kiriakos Kurris’in isminin, oy pusulasında yer almaya devam edeceğini, bu durumun ilk kez yaşandığını da belirtti.