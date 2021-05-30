Yeni toplantı gündemde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferans konusunda istişarelerde bulunmak için Atina’ya gittiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Lute’un, geçtiğimiz Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi konferansın ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili başka bir gayri resmi konferansın toplanmasının sağlanması için nabız yoklayacağını yazdı.

Gazete Lute’un, Cenevre’de yapılan gayri resmi konferansın çıkmazla sonuçlanmasının ardından, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımların ele alınması için Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’yle görüştüğünü kaydetti.

Lute’un önümüzdeki günlerde Ankara ve Londra’yı da ziyaret edeceğini, akabinde ise liderlerle görüşmek için Kıbrıs’a geleceğini belirten gazete, öte yandan bu görüşmelerden kısa süre içerisinde bir konferans ortaya çıkmasının zor göründüğünü öne sürdü.

Eylül veya Ekim

Alithia gazetesi ise “Beş Taraflı Konferans Eylül veya Ekim’e Taşınıyor- Lute Atina ve Ankara’ya, Daha Sonra da Lefkoşa’ya” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Cenevre konferansının ardından Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımları ele almak için Atina’da bulunurken, Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlerin ise, bir sonraki gayriresmi konferansın muhtemelen Eylül veya Ekim ayında gerçekleşeceğinden söz ettiğine işaret etti.

Çavuşoğlu bugün Atina’da

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la bir araya geleceği ve görüşmede ele alınacak konular arasında Kıbrıs sorununun bulunduğu bildirildi.

Çavuşoğlu’nun yarın Dendias’ın eşliğinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya geleceği de belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, önceki gün Atina’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir araya geldiğini de belirten gazete, bu görüşmede Türkiye’ye önemli mesajların gönderildiğini kaydetti.