Üç ay gezilebilecek

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi (13th International Cartoon Contest Kyrenia-Cyprus 2024), Bulgaristan’ın Gabrovo şehrindeki Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi’nde açıldı. Sergi Şubat ayı sonuna kadar gezilebilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sergi bu yıl ‘Zeytin Mizah Şenliği – Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan ve sergilenen karikatürlerden oluşuyor.

Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi Halkla İlişkiler Uzmanı Svetlana Mihailova tarafından açılışı yapılan sergide, ayrıca, "Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'nın Tarihçesi ve Renkli Karikatürden Siyah – Beyaz Karikatüre Geçiş Nedenleri" konulu sunum yazısı Hüseyin Çakmak tarafından yapıldı.

Törende, “Serbest” konulu bölümde birincilik ödülü kazanan Bulgar karikatür sanatçısı Ivailo Tsvetkov'a, ödülü Ziya Egemen Sencer tarafından takdim edildi.

Toplamda 50 karikatürün sergilendiği “13th International Cartoon Contest Kyrenia – Cyprus 2024” sergisi, 28 Şubat 2025 tarihine kadar Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024, 09:42