İhlaller göz ardı edilemez

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, İsias Otel davasının yayımlanan son bilirkişi raporuyla “cinayet davasına” dönüştüğünü savunarak, yasa dışı fiiller ve kasıtlı ihlallerin hiçbir biçimde göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

Kasıtlı fiillere imza atan sorumluların “olası kastla” ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılması taleplerini vurgulayan Dernek, “Bu olay, göz göre göre gelen bir cinayettir ve sorumluları hesap vermelidir.” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunun açıklanması ardından, 6 Şubat 2023’te Adıyaman Grand İsias Otel’in çöküşüyle hayatları altüst olan ailelerin, adaletin yerini bulması taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

“Bugün, kaybettiklerimizi geri getiremeyecek olsak da adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu katliamın doğal bir felaket değil; insan hayatını hiçe sayan kasıtlı fiiller zincirinin ve kanunsuzluklar sonucu olduğunun son bilirkişi raporu ile yeniden belgelendiği kaydedildi.

“Yasa ihlalleri ortada”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canlarımızı geri getiremesek de, hem onların anısını yaşatmak, hem de gelecekte pek çok insanı yaşatmak için, bu kasıtlı fiillere imza atan sorumluların ‘olası kastla’ ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Görmezden gelinen onlarca güvenlik zafiyeti, rant hırsıyla ve kâr uğruna atlanan tedbirler ve bile bile yapılan yasa ihlalleri ortadadır. Son bilirkişi raporunda açıkça belirtilen her detay, bizim sevdiklerimizin hayatına mal olan sorumsuzluk zincirinin parçalarıdır. Bu yasadışı fiiller ve kasıtlı ihlaller, hiçbir biçimde göz ardı edilemez.”

Barolar Birliği de raporu değerlendirdi

Öte yandan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “İsias Otel bilirkişi raporu olgularını değerlendiren hukukçularımız ve danışman ceza hukuku uzmanları ‘sanığın eyleminin sonucunda ciddi bir zarar oluşabileceğini öngörmesi ve bu olasılığı kabul etmesine rağmen eylemi gerçekleştirmesi durumu’ olarak tanımlanan olası kast ile ölüme sebebiyet verme suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine varmışlardır.” dedi.

Esendağlı, bilirkişi raporuna göre, bina sahibi ve müteahhit Ahmet Bozkurt’un İsias Otel’in sahibi olarak, projeye ve mevzuata aykırı inşaat süreçlerinden ve kaçak kat eklemelerinden doğrudan sorumlu olduğunu vurgulayarak, davadaki tüm sanıklara sorumluluk addedildiğini kaydetti.

Esendağlı, İsias Otel sanıkları ve Belediyedeki kamu görevlilerinin normal koşullarda otel olarak inşası tamamlanamayacak ve hizmete açılamayacak bir binayı, hile ve sahtekarlık teşkil edecek şekilde ruhsatlandırarak ve kamunun kullanımına açtığının bilirkişi raporunda yer aldığını kaydetti.