Ucuz kurtuldu

Suna ERDEN

Süratli ve dikkatsiz sürüş yaparak, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 yaşındaki Kamerun uyruklu yaşındaki Fabiola Grace Mawe’nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Taşkın Kahraman hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Toplam 8 davadan yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kararda ölümle sonuçlanan kazaların arttığına vurgu yapıldı.

Kararı okuyan yargıç, 25 Mart 2024 tarihinde zanlı Taşkın Kahraman’ın yönetimindeki FJ 560 plakalı araçla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na doğru süratli bir şekilde seyrederken, o esnada yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Fabiola Grace Mawe’ye çarptığını söyledi. Yargıç, sanığın çarpmanın ardından 100 metre sonra boş arazi içerisinde durduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın 8 adet davadan itham edildiğini ve tümünü kabul ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydetti. Yargıç, sanığın 7 yıla kadar hapis öngören suçlardan yargılanıp, mahkum edildiğini ifade etti. Ölümle sonuçlanan kazaların artığına vurgu yapan yargıç, büyük acılar yaşandığını söyledi.

Davaya konu suça bakıldığında, yolun karanlık olduğunu, aydınlatma lambaları ve yaya geçidinin olmadığını, müteveffanın ise koyu renk kıyafetler giydiğini söyleyen yargıç, sanığın ise 50 hız limiti olan yolda, 41 metrede yayayı görmeyip, 100 metre ileride durduğunu açıkladı.

Sanığın temiz bir trafik sicili olduğunu kaydeden yargıç, olay yerinde beklediğini, polisi aradığını da söyledi.

Kazanın olduğu gece yolun karanlık olduğuna bir kez daha değinen yargıç, yollardaki aydınlatma eksikliğinin kazaların yaşanmasında ciddi bir faktör olduğunu kaydetti. Yargıç, toplumun artan kazalardan dolayı tedirgin olduğunu söyledi ve ölümlü kazaların arttığına değindi.

Yargıç, sanığın seyrüsefersiz, sigortasız araç kullandığını belirterek, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini açıkladı.