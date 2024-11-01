305 kişiye ceza yazıldı

Ömer KADİROĞLU

Polis ekipleri, trafik kazalarını önleme, suçların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler önceki gece de ülke genelinde bin 738 aracı kontrol etti.

Yapılan trafik denetimlerinde 305 araç sürücüsü rapor edildi, 17 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bin 738 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, “141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 31’i trafik ışıklarına uymamak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması ve 78’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

Girne bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlarına siyah film takan sürücüler durdurularak, uyarıldı. Polis ekipleri, yabancı uyruklu şahısların kullandığı aracın filmlerini söktürerek, sürücüye ceza yazdı.

