Rumlar da aldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın ünlü ‘Perşembe Pazarında’ dün bazı sebze fiyatlarında düşüş yaşandı. Domatesin kilosu 45 liraya düşerken, patlıcan 30 liradan satıldı. Patlıcan 30, mandalina 40, mor sarma 50 liradan alıcı beklerken, portakal 80 liradan tezgaha konuldu.

Domatesin ucuzlaması vatandaşları memnun ederken, Rum müşteriler de fiyatların düşmesine sevindi.



Bazı sebze ve meyve fiyatları

Mandalina: 40 TL

Armut: 80 TL

Kolakas: 80 TL

Mor sarma: 50 TL

Havuç: 35 TL

Avokado: 70 TL

Portakal: 80 TL

Muz: 65 TL

Patlıcan: 30 TL

Domates: 45 TL

Acı biber: 100 TL

Kapya biber: 80 TL

Kabak: 40 TL

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024, 10:03