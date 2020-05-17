Ahmet Evan: "Sahneyi özledim"

Funda BEDİR

Kıbrıs’ın sevilen başarılı sanatçılarından Ahmet Evan, Coronavirüs salgını yüzünden eve kapanma günlerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini Diyalog’a anlattı.

Eve kapandığı günlerde 4 kilo aldığını belirten sanatçı “Ama spora meraklıyım. Fazla kiloları en kısa sürede göndereceğim" dedi. Ahmet Evan, sahneye döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Soru: Coronavirüs sürecini nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız?

Yanıt: Öncelikle kötü bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüsü illaki herkesi ve herkesin işini de etkisi altına aldı. Evet inkar edemem sıkılıyoruz ama buna kaptırmıyoruz psikoloji tamam yani. Evde kaldığım bu süreyi sıkıntı umutsuzluk vs. düşünmeden gayet verimli geçirdim. Virüsün çoğalmaması ve kimsenin zarar görmemesi için herkesin kendine sağlıklı bir şekilde bakması, evinde kalması, eğer evden çıkılacaksa bile maske ve eldiven takılması, mümkün mertebe acil ihtiyaç olmadığı sürece evlerden çıkılmamasını diler herkese sağlıklı ve güzel günlerin gelecekte bizim olmasını dilerim. Normalde yalnız yaşıyorum ama bu süre zarfında ailemle kaldım. Uzun zamandır ilk defa böyle vakit geçirdik açıkçası çok mutlu oldum. Ben şahsen; ailemle birlikte devamlı surette evde idik. Acil ihtiyaçlarımız dışında evimizden çıkmadık. Yemek yaptık, bol bol sohbet ettik, film izledik. Kendi kişisel açımdan konuşacak olursam; kitap okuyorum, beste yaptım, arada halkımıza moral açısından sosyal medyada canlı konser ve video paylaşımları yaptım.

Soru: Evde kaldığınız süre zarfında en fazla hangi yemekleri yediniz? Kendinizde yemek yaptınız mı?

Yanıt: En fazla tabi ki de ev yemeklerine hasrettim. Bol bol sulu yemek, börülce, fasulye, patates pancar, fırın makarnası, tavuk sote, et sote, mangalda et-tavuk, kuru bakla, patates köftesi, balık vs. Kendi yaptıklarım arasında kahvaltı, pizza, hamburger ve tatlı. Yaptığım yemekler beğenildi. Özellikle pizzada iddialıyım.

Soru: Bu süreçte kilo aldınız mı? Aldıklarınızı nasıl vereceksiniz?

Yanıt: Aylık bu süreçte sadece 4 kilo aldım. Spor yaparak kilolarımızı vereceğiz tabi ��normalde de zaten spor yapıyorum o konuda sıkıntı yaşamayacağım.

Sahneden uzak kalmak çok üzdü

Soru: Sahneden ve hayranlarınızdan uzak kaldınız? Neler hissettiniz?

Yanıt: Evet, bu süre zarfında sahnelerden ve hayranlarımızdan uzak kaldık. Tabi ki bizim için sanatçılar ve müzisyenler için zor bir durum. Sosyal medyadan elimden geldiğince beni izleyen ve takip eden herkese moral olması açısından canlı mini konserler ve küçük küçük kayıtlar yaptım. Bir an önce sahnelere ve eğlence sektörüne geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sahne benim mabedim ve duygularımı dile getirdiğim yer. O yüzden en kısa sürede seyircilerimin karşısına çıkmayı diliyorum.

Soru: Bu süre zarfında herhangi bir beste çalışması oldu mu?

Yanıt: Evet, bu süre zarfında iki tane beste yaptım. Pilot kayıt olarak kaydımı tamamladım. Salgın sürecinin sonunda ise stüdyoya girip aranjesini, prodüksiyonunu ve klip çalışmalarını hızlandıracağımı söylemek isterim.

Soru: Normal yaşama dönülünce ilk olarak ne yapmak istersiniz?

Yanıt: Öncelikle normal yaşama tekrar ayak uydurup hayatımıza devam edeceğiz. Tabi ki yine sosyal mesafeyi koruyarak ve korunarak. Stüdyo kayıtlarıma gireceğim. Spora başlayacağım ve kendime zaman ayırıp daha fazla beste hazırlayıp üreteceğim.

Soru: Corona’dan öncesi ve sonrası diye bir durum var. Hayatında bundan sonrası için değiştireyim dediğin bir şey var mı? Mesela evlilik?

Yanıt: Gerçekten yok. Evlilik konusuna gelince zaten düşünmüyordum hala daha düşünmüyorum. İşim mesleğim projelerim ön planda. Daha çok iş diyebiliriz.