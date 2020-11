BTS; En İyi Şarkı, Grup, Online Performans ve Hayranlar kategorilerinde zirvede

2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. BTS; En İyi Şarkı, En İyi Grup, En İyi Online Performans ve En Büyük Hayranlar kategorilerinde dört ödül aldı.

2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri küresel müziğin en büyük isimlerinden bazılarını onurlandırdı. BTS, "En İyi Şarkı", "En İyi Grup", "En İyi Online Performans" ve "En Büyük Hayranlar" kategorilerinde dört ödül aldı. Karol G, Nicki Minaj ile “Tusa” parçasıyla “En İyi Latin” ve “En İyi İşbirliği” kategorisinde, Lady Gaga "En İyi Sanatçı" kategorisinde, DJ Khaled ise "En İyi Klip" kategorisinde ödüllerin sahibi oldu.

“En İyi Pop” kategorisinde ödül alan ve gösteriye ev sahipliği yapan Little Mix, dansçılar eşliğinde Londra'da çekilmiş Sweet Melody parçalarının performansını sergiledi. Bu yılın yüksek teknoloji hissine sadık kalan grup, modern bir dokunuşla İnka'dan ilham alan bir piramitten sahne alıyormuş gibi görünmek için AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisini kullandı.

Alicia Keys, Love Looks Better adlı parçasında güçlü vokalleri ile gecenin unutulmaz performanslarından birine imza attı. Çarpıcı performansına tüm yüzünü kaplayan çivili bir maske ile başlayan Keys, devamında ise piyanosu ile Los Angeles gecelerinde seyahat etti. Ödüllü sanatçı Sam Smith Diamonds'ın bir yorumunu seslendirdi.