Nostalji rüzgarı esti

Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste performans sergileyen ünlü sanatçı Cem Belevi, 70’lerden günümüze uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlere rüya gibi bir gece yaşattı. Belevi, önümüzdeki dönemde de Kıbrıs konserlerine doludizgin devam edecek. Yakışıklı sanatçı, kendisini Kıbrıs konserinde yalnız bırakmayan ve nazardan çekinerek bir süredir gözlerden uzak, doludizgin bir birliktelik yaşadığı sevgilisine, sahneden bir demet çiçek hediye ederek jest yaptı.

Ferdi Özbeğen’den, İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Orhan Gencebay’a 70’li yılların sevilen eserlerinin yanı sıra “Seviyo”, “Alışamıyorum”, “Aç Kollarını” gibi kendi şarkılarıyla, geceye özel dans şovları ve kostümleriyle katılımcılara tam bir resital sunan yakışıklı sanatçı dakikalarca alkışlandı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Belevi, Kıbrıs sahnesine özel repertuvarıyla müzikseverlere nostaljik bir atmosfer yaşatacağını vurguladı. Yazdığı bir çok hit şarkısıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran yakışıklı sanatçı, çok yakında bir çok yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısında olacağı müjdesini verdi. Hayatının en üretken döneminde olduğunu açıklayan Belevi, önümüzdeki dönemde de bir dizi projesinde yer alacağını söyledi. Sürpriz ve ters köşe bir rol ile ekranlarda olacağını anlatan Belevi, “İzleyicinin çok şaşıracağı, bana hiç benzemeyen bir rolle ekranlarda olacağım” dedi.

