Kulakların pasını sildi

Kuzey Kıbrıs’ın seçkin otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel, yaz konserleri serisine sevilen sanatçı Buray’ın unutulmaz performansıyla devam etti. Otelin açık hava sahnesinde ilk kez hayranlarıyla buluşan Buray, müzik dolu coşkulu bir geceye imza attı.

Geceye “Seni Sevmiyorum Artık” şarkısıyla güçlü bir başlangıç yapan sanatçı, sahne şıklığıyla da göz doldurdu. Konser alanını dolduran yüzlerce müzikseverin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Buray, sevilen hit parçalarının yanı sıra, repertuarına kattığı özel şarkılarla dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Yer yer tempoyu yükselten, yer yer romantik parçalarla kalplere dokunan sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle izleyenleri adeta büyüledi.

Buray’ın seyirciyle kurduğu samimi iletişim ve etkileyici sahne performansı, gece boyunca büyük beğeni toplarken, sık sık coşkulu alkışlarla karşılık buldu.

Merit Park Hotel’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel konser, yaz sezonunun en unutulmaz etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.