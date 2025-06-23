Doksanlı yıllara romantik şarkılarıyla damga vuran Türk pop müziğinin duayen ismi Yaşar, cumartesi akşamı ilk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond Otel’de muhteşem bir konsere imza attı. Büyüleyici bir atmosferde, yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır dillere pelesenk olmuş parçalarını da seslendiren Yaşar, iki bine yakın müzik severe nostalji dolu bir gece yaşattı.

En sevilen şarkılarından “Cezayir Menekşesi” ile konserine başlayan romantik müziğin prensi Yaşar; şıklığı, kadife sesi ve samimi tavırları ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu. İki saat boyunca tam bir müzik ziyafeti yaşatan ünlü sanatçı; “Kumralım”, “Sevda Sinemalarda”, “Aldanırım” ve “Bela Sevdan” gibi pek çok unutulmaz şarkısını salonu dolduran sevenleri ile hep birlikte söyledi. “Kör Bıçak” şarkısı ile unutulmaz bir kapanış yapan Yaşar, “Yine karşılaşırız, dünya küçük” diyerek alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025, 09:47