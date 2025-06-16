İki güçlü ses muhteşem düet

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel Letafet’in bünyesinde yer alan Letafet’te geçen cumartesi gecesi muhteşem anlar yaşandı. Soner Olgun’un sahne aldığı geceye sürpriz bir isim damgasını vurdu. Dinleyiciler arasında yer alan ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Soner Olgun’un daveti üzerine sahneye çıktı. İki ünlü sanatçı birlikte “Bana Ellerini Ver” parçasını söyledi. Dinleyicilerden büyük alkış alan Olcay ile Olgun sahneyi coşturdu.

Yıllara meydan okuyan sesi ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine taşıyan Olgun, daha sonra sevilen parçalarını söyledi.

Sahnesinde “Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Senden Başka”, “Hasret”, “Letafet” ve “Fikrimin İnce Gülü” gibi çok sevilen şarkılara yer veren Olgun, sahne enerjisi ve duygusal yorumlarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda, Olgun’un kızından sürpriz bir babalar günü çiçeği alması ile salonda duygusal anlar yaşandı. Dakikalarca süren alkışlar, sanatçının performansına duyulan hayranlığın en güzel göstergesi oldu.

