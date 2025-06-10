‘Nefes’ kesti

Kurban Bayramı coşkusu, Merit Park Hotel’in açık hava sahnesinde Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ ile zirveye ulaştı.

Girne’nin en prestijli otellerinden biri olan Merit Park Hotel’de, bayramın üçüncü gecesinde gerçekleşen konserde ünlü sanatçı hayranlarıyla buluştu. Derya Uluğ, sahneye popüler şarkısı “Nefes” ile enerjik bir giriş yaparak dinleyicilerine bayram coşkusunu en yüksek tempoda yaşatacağının sinyalini verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen bu özel bayram konseri, Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecede altın tonlarında, parlak taşlarla bezeli özel tasarım elbisesiyle göz kamaştıran Uluğ, daha ilk andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti.

Arka arkaya seslendirdiği hit parçalarla dinleyicilere adeta bir müzik şöleni sunan sanatçı, sahne enerjisi, izleyicilerle kurduğu sıcak diyalog ve güçlü performansıyla Merit Park Hotel’deki bu özel bayram gecesine damgasını vurdu. Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde, hayranlarının coşkusunu en üst seviyeye taşıyan Uluğ, sahnedeki samimiyeti ve interaktif tarzıyla tüm konukları büyüledi.

Bayram sevincini müzikle birleştiren bu özel gecede, Merit Park Hotel misafirleri hem eğlencenin hem de müziğin doyasıya tadını çıkardı. Derya Uluğ’un sahnesi, Kurban Bayramı anılarına altın harflerle kazındı. Misafirlerin büyük keyif aldığı gecede iki kostüm değiştiren Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile seslendirdiği “Yansıma” parçasıyla sevenlerine sürpriz yaparak gönüllerde taht kurdu.

