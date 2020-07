Hafta sonlarının vazgeçilmez lezzeti: Park’ta Et

Western konsepti ile tasarlanan ‘Park’ta Et’ restoranı, muhteşem gün batımı ve eşsiz Akdeniz manzarasıyla hafta sonlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Park’ta Et hem damaklara hem de gözlere şenlik yaşatıyor. Eğer mekana ilk kez geliyorsanız şefin tavsiyesi ‘’kuzu kobe’’ ve beş çeşit garnitürle servis edilen ev yapımı hardallı patatesi tatmalısınız. Kaşarlı köfte, hamburger ve sakatatsız kuzu kokoreçi de es geçmeyin.

Merit Park Hotel bünyesinde bulunan Park’ta Et haftanın her günü müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Sizde bu eşsiz deneyimi yaşamak isterseniz önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın.