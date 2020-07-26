Yetkililer incelemeli

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Anadolu Mahallesinde bir serada kullanılan zirai ilacın karşı evde oturan 2 çocuğun sağlığını tehdit ettiği ileri sürüldü

Yetkililer incelemeli
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın, Anadolu Mahallesinde, Derya Er’in,  2 ve 14 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte yaşadığı evin karşısında bulunan serada kullanılan zirai ilacın, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ileri sürülüyor. Zirai ilaca karşı alerjisi olan Nisa ve Asel kardeşlerin vücudunda nedeniyle döküntüler oluşuyor. Diyalog muhabirine konuşan anne Derya Er, hastaneden aldığı doktor raporunun da zirai ilacın çocuklarının vücudunda döküntü yaptığını ve bunun büyük bir tehlike oluşturduğunu kanıtladığını söyledi.
Sadece kaldıracağız diyorlar ama icraat yok
Zirai ilaç nedeniyle önce 2 yaşındaki Asel’in vücudunda döküntüler başladığını ve belediyeye yıllardır başvurarak seranın kaldırılmasını istediğini anlatan Derya Er, son olarak büyük kızı Nisa’nın da vücudunda döküntüler başladığını ve belediyeye yıllardır başvurmasına rağmen, kendisine sadece seranın kaldırılacağına dair sözler verildiğini ancak bir türlü bunun yapılmadığını savundu.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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