İki haftada bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da patronunun kendisine tekne alması ve depozito yatırması için verdiği 5 bin doları cebe atan Ammar Bakkour, işyerinde sattığı kömürlerden elde edilen 2 bin 500 TL parayı da şirket hesabına yatırmayarak çaldı. İşvereni tarafından 13 Temmuz’da polise şikayet edilen Bakkour, Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Ammar Bakkour, dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde, Ayman Donya Trading isimli şirkette çalıştığı sırada, işyeri sahibinin tekne alımında depozite ödemesi için kendisine verdiği 5 bin dolar parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının, 2020 yılı Ocak ayı içerisinde de 6 farklı iş yerine sattığı kömürlerden elde ettiği 2 bin 500 TL’yi de sirkat ettiğini söyleyen Yücetürk, konunun 13 Temmuz’da polise aktarıldığını ve aranan şahıs ilan edilen zanlının yakalandığını söyledi.

Kefili buldu kurtuldu

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Yücetürk, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.