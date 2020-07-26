Herdaimdostlar Grubu plajda jimnastik yaptı

banner453

Farkındalık yaratıldı

Herdaimdostlar Grubu plajda jimnastik yaptı
banner432

Herdaimdostlar grubu, denizleri temiz tutmanın önemine dikkat çekip farkındalık yaratmak amacıyla dün Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda jimnastik yaptı.
Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ’un açıklamasına göre; etkinliğe “Denizler mavi kalsın, plajına sahip çık” grubu da katılarak destek verdi.
Jimnastik hareketlerinin çevreci ve doğasever Umut Kurşun rehberliğinde yapıldığını kaydeden Şentuğ “Evlerimiz denize yakın olsun veya olmasın yaşamımız denizlerin ve okyanusların varlığına bağlı. Denizler ve okyanuslar yeryüzünün yaklaşık yüzde yetmişini kaplar, soluduğumuz oksijenin yarısını karşılar ve bir milyardan fazla insana geçim ve gıda sağlar. Bu yüzden denizlerimizi temiz tutmalı ve yaşatmalıyız” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Süreç işkenceye döndü’
‘Süreç işkenceye döndü’
  1. TÜRKİYE

banner456

banner459

banner455

banner460