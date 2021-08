Listelerde yerini aldı

Kıbrıs’ın ünlü müzisyenlerinden Oytun Ersan, üretmeye devam ediyor.

Başarılı bas gitarist pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Now We’re Talking Funk isimli single tüm platformlarda yerini aldı.

İlk albümü Fusiolicious’un başarısının ardından Oytun Ersan, bu kez single serileri için kolları sıvadı.

Fusion tarzında yaptığı bu albümü özellikle yurt dışında oldukça beğenilmiş ve olumlu eleştiriler almıştı.

Amerika Birleşik Devletlerindeki 450’nin üzerinde radyo istasyonu albümü repertuarlarına almıştı.

Şimdi Oytun Ersan Fusiolicious II adını verdiği single serileri ile bu başarısını tekrarlamaya hazırlanıyor.

Now We’re Talking Funk isimli şarkı Fusiolicious II serisinin ilk videoklibiz olarak piyasaya sürüldü.

Çok önemli müzisyenler eşlik ediyor

İkinci single ise yine Aralık’ta videoklip olarak müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Fusiolicious II, adından da anlaşılacağı gibi fusion tarzında yapılmış… İlk albümden farklı olarak bu kez funk ile birleşerek yeni lezzetler sunuyor.

Bu singleda deneyimli basçıya yine çok önemli müzisyenler eşlik ediyor.

Davullarda dünyaca ünlü bir isim var. Bir müzik efsanesi olan Toto ile yıllarca çalışmış Simon Phillips, davullarda deneyimini konuşturmuş.

Saksafonda 7 grammyli büyük bir isim var. Fusion tarzının temellerini atan Chick Corea Electric Band’ın ünlü saksafoncusu Eric Marienthal, ilk albümde olduğu gibi bu singleda da Oytun Ersan’a eşlik ediyor.

Klavyede ise yine bir başta dev isim var. Çok sayıda ünlü isimle çalışmış olan Mitchel Forman, klavyeli çalgılarda yerini almış.

Gitarda ise tanıdık bir isim var. Kıbrıs’ın yetiştirdiği en önemli gitaristlerden biri olan Okan Ersan solo gitarda kardeşine eşlik ediyor.

Single serilerinin yapımcılığını ise yine çok önemli bir isim, ilk albümde de yapımcı koltuğunda oturan Ric Fierabracci üstlenmiş. Yardımcısı ise aynı zamanda Oytun Ersan’ın menajerliğini de yapan Melis Ünal… Melis Ünal videoklibin kurgu kısmında da çok başarılı bir iş çıkarmış.

Fusion ile funk tarzlarının bir sentezini yapan single serilerinde tüm besteler Oytun Ersan’a ait…

Akılda kalıcı bir parça

Bu serinin ilk hit parçası olarak öne çıkan Now We’re Talking Funk, armonik yapısı ve güçlü melodileri ile başarılı olacağının sinyallerini veriyor. Son derece güçlü ritimleri ile Oytun Ersan akılda kalıcı bir parça yaratmış.

Daha ilk saniyelerinden itibaren insanı yakalayan ve bir daha bırakmayan çok keyifli bir parça ortaya çıkmış. Tabii her biri birbirinden ünlü virtüözlerin yeteneklerini konuşturdukları bölümleri de unutmamak gerek.

Now We’re Talking Funk bu anlamda sadece bu tarzın fanları için değil tüm müzikseverler için farklı lezzetler barındırıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 10:14