Tüm ilçelerde tören yapılacak

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde bugün başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Büyük zaferin yıl dönümünde bazı sosyal etkinlikler de yapılacak.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 18.00’da Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.30’da tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, ardından müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.

Mehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak.

Geçitkale Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek tören saat 09.00’da başlayacak.

Akdoğan’da gerçekleşecek tören ise Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Çelenkler anıta konulması ile başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından bir subayın konuşması ile sona erecek.

Bisikletle zafer turu düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleyecek.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Zafer Bayramı için pedalla bisiklet saygı turu” temalı etkinlik Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Bisikletle zafer turu, Surlariçi ve Osmanpaşa Caddesi güzergahlarının ardından Dereboyu’nda tamamlanacak.