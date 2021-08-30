‘Egemenlikten vazgeçilemez’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğine” vurgu yaptı.

“Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan, Anadolu’yu yabancı işgalden kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Büyük Zafer’in 99’uncu yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu Büyük Zafer, Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğinin, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğinin, bağımsızlık sevdasının, kahramanlığının ve cesaretinin en büyük göstergesidir” ifadesini kullandı.

“Türk ulusu diz çöktü, tükendi” denilirken,19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan direniş ve kurtuluş meşalesinin tüm Anadolu’yu aydınlattığını ve 30 Ağustos Zaferi ile kurtuluş mücadelesinin taçlandığını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında, kahraman Mehmetçiğin büyük fedakârlığı ve cesaretiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi, mazlum ulusların kurtuluş mücadelelerine ışık tutarken, Kıbrıs Türk halkının da ulusal mücadelesine güç ve ilham kaynağı olmuştur.

Halkımız en karanlık dönemlerde bu Büyük Zafer’den aldığı güç ve ilhamla ulusal mücadelesini sürdürmüş, özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmemiş, esareti kabul etmemiş, çok ağır bedeller ödeyerek kendi vatanını ve devletini yaratmıştır. Bu zorlu mücadelede Anavatan Türkiye her zaman yanımızda olmuş, Mehmetçik ile Mücahit kucak kucağa bu topraklarda şehit düşmüştür. Bugün, kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında korkusuz, başımız dik ve özgür olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz.

Kıbrıs Türk halkı olarak 1571 tarihinden bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Rum tarafının iddia ettiği gibi “misafir” değiliz. En az onlar kadar her türlü haklara sahibiz. Bu haklarımızdan, devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz, Rum’un boyunduruğu altına girmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir’ sözü yolumuzu aydınlatan ışığımız ve rehberimizdir. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

İki ayrı devlet ve iki ayrı egemen halk

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı egemen halk bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı, adil ve yaşayabilir bir anlaşmaya gerçekleşmeyecek federasyon hayali ile değil, bu gerçekler dikkate alınarak ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

“1986 yılında başlayan ve çok uzun yıllar devam eden müzakere süreçleri, federal temele dayalı bir anlaşmaya ulaşmanın mümkün olmadığını göstermiştir.” diyen Tatar, “Çünkü Rum tarafının federasyon anlayışı, Kıbrıs Türk halkını bir Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bir azınlık olarak yamalamak, Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmak ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmaktır. Bunlar da asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.