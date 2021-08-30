Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs’a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, çözümün egemen, eşit, bağımsız iki devlet temelinde olması gerektiğini söyledi. Akar, “Bu konuda artık geriye dönüş yok” dedi.

Akar, ayrıca Yunanistan’ın sürekli provokasyonları, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlerine işaret ederek, “KKTC’de tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız İHA’yı dahi tehdit olarak göstermekten kaçınmıyorlar” dedi.

Kıbrıs’a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akar, “Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bu konuda artık geriye dönüş yok” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında önlemleri denetledi, sınırı inceledi.

Burada Ege’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununu değerlendiren Akar, Türkiye’nin Ege’deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Akar, “Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının komşu ülkelerin halkları için de önemli olduğunu herkesin, özellikle de komşumuz Yunanistan’ın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlara, hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Türkiye’ye karşı devamlı olarak tehdit dili kullanıyorlar” dedi.

Hedef; barış ve istikrar

Akar, barışçı olduklarını iddia eden Yunanistan’ın Ege Denizi’nin uluslararası sularında teknik, bilimsel araştırma yapan gemileri, sadece eğitim görevini icra eden uçakları dahi taciz ettiğine de dikkat çekti.

Akar, “Bu yaptıklarını saldırgan bir eylem olarak görmeden Türkiye’yi suçlamakta ısrar ediyorlar. KKTC’de tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız İHA’yı dahi tehdit olarak göstermekten kaçınmıyorlar” dedi.

Akar, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını, Türk ve Yunan halkının rahat ve huzur içinde yaşamasını, mevcut imkanlardan faydalanarak refahının artırılmasını amaçladıklarını da belirtti.

Kıbrıs’a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akar, “Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bu konuda artık geriye dönüş yok. Bununla alakalı yapılması gereken çalışmalar neyse bunların yapılıp tarafların rahata huzura ermesini sağlamamız lazım” dedi.