Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı “2021 Yılı Kıbrıs’taki Askeri Güçler” raporuna göre, her bir Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerine karşılık 3,5 Türk askerinin denk geldiği bildirildi. Ancak tarafsız gözlemciler adadaki Türk askeri sayısının bu iddiayı doğrulamadığını belirterek, Rumların silahlanmaya kılıf yaratmaya çalıştığına dikkat çekti.

Alithia gazetesi, raporda Güney Kıbrıs’taki askerlik süresinin azalmış olması, RMMO’nun teçhizatlarının eskimesi, sınırlı mali kaynağa sahip olması ve teknoloji düzeyinin yeterli olmamasının, adanın güvenliği açısından olumsuz olduğuna işaret edildiğini yazdı.

Habere göre raporda, bahsi geçen unsurların bütünlüklü ve tutarlı bir savunma politikası çerçevesinde göğüslenmemesi halinde, Türk askeri ile RMMO arasındaki kuvvet farkını ciddi şekilde açılacağı vurgulandı.

Geçitkale’ye kurulacak olan insansız hava aracı üssünün de Güney Kıbrıs aleyhindeki havadan tehditler ve Doğu Akdeniz’in güvenliği bağlamında yeni bir boyut oluşturduğu savunulan raporda, bu üs ile Türkiye’nin “yayılmacı politikasını kalıcı hale getirip”, KKTC’yi askeri gücünü sergileyebileceği ve bölge ülkelerinin çıkarları aleyhinde jeopolitik nüfuz kullanabileceği bir “sıçrama tahtası” olarak kullanacağını gösterdiği iddia edildi.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’ta 9 bin 500 civarı asker bulunduğu belirtilirken, bu sayının daha önceki yıllara göre daha az olduğunu ve bunun sebebinin, düşük doğum oranlarıyla askerlik süresinin azaltılmış olmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Gazete, rapora göre her bir Milli Muhafız Ordusu mensubu askere 3,5 Türk askeri denk gelirken, Güney Kıbrıs’taki her askere de 1,07 Türk askeri denk geldiğini yazdı.

Habere göre raporda, Türk askerinin RMMO’ya göre daha donanımlı olduğuna işaret edilirken, Rum deniz kuvvetlerinin de az sayıda gemisi olduğu ve bunların daha çok, arama-kurtarma ve devriye için kullanıldığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, her ne kadar “Exocet” sistemlerinde bazı güçlendirmeler yapılmış olsa da, Türk donanmasının Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı eylemleri” etkin şekilde önleyebilecek askeri güce sahip olunmadığı kaydedildi.