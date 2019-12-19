2019 bitti 200 milyon gelmedi

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2019 ve 2020 protokol konularının yanı sıra ‘Maraş’ ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılması gibi önemli konuların ele alındığı öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre söz konusu ziyaret Ankara’dan gelen talep üzerine değil; KKTC hükümetinin 10 gün kadar önce randevu talebinde bulunması üzerine gerçekleşti.

Başbakan Ersin Tatar’ın, 2019 mali ve ekonomik protokolünde öngörülen para yardımının tam olarak gerçekleşmediğini belirterek, 200 milyon liranın acilen serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

Türkiye ile imzalanan protokolde öngörülen bazı hususların yerine getirilmemesinin, para akışında ciddi sorun yarattığını belirten siyasi çevreler, bunun 2020 protokol görüşmelerini de olumsuz yönde etkileyeceğini iddia ediyor.

Ancak KKTC kanadı, Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden etkilenmeden protokolün hazırlanması ve imzalanarak yürürlüğe girmesinden yana. Protokolün imzalanmaması halinde 2020 yılında KKTC’ye para akışının gerçekleşemeyeceği ve yatırım projelerinin olumsuz yönde etkileneceği ifade ediliyor.

Adaylık meselesi

Ankara ziyaretinde KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması için gerekli kaynağın yaratılması ve yasal önlem alınması konusu da ele alındı. Ayrıca, envanter çalışması tamamlanan kapalı Maraş kentinin geleceğiyle ilgili görüşler de masaya yatırıldı.

KKTC kanadının, Maraş’ın Türk yönetiminde açılması görüşünü tekrarladığı belirtilirken, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılmasını öngören ek vergi yasası konusunda KKTC’nin nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu oldu.