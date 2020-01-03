Tüfekçi çalışanları yeni yıla eğlenerek girdi

Felekten bir gün

Tüfekçi çalışanları yeni yıla eğlenerek girdi

 Onur ULAĞ

   Adanın en büyük işletmelerinden biri olan Tüfekçi Grup çalışanları ve yöneticileri yeni yıla eğlenerek girdi.
   Tüfekçi grup direktörü Hüseyin Tüfekçi, şantiye alanında bütün çalışanlarına felekten bir gün yaşattı.
   Bol yemek ve içki çeşitlerinin olduğu günde mesai arkadaşları gönüllerince eğlendi. Müzikli eğlencede güzel vakit geçiren Tüfekçi çalışanları 2020 için başarı ve mutluluk dileklerini iletti.
   Diyalog muhabirine konuşan Hüseyin Tüfekçi, 2019’da yoğun bir çalışma temposu gösterdiklerini belirterek, 2020’de aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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